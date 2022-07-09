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2 часа назад

Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»

BFM.RUиещё 3

Алексей Венедиктов (внесенный Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав» с правом на издательскую деятельность. По словам бывшего главреда «Эха Москвы», издавать он ничего не планирует, но будет продолжать оспаривать свой статус, сообщает РИА Новости.

Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Фото: ТАССТАСС

Доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» был ограничен 1 марта по решению Роскомнадзора. Редакцию обвинили в «целенаправленном размещении материалов, содержащих ложную информацию».

После этого совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции.

Общество,Алексей Венедиктов,Минюст России,Роскомнадзор,
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