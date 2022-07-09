Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»

Алексей Венедиктов (внесенный Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав» с правом на издательскую деятельность. По словам бывшего главреда «Эха Москвы», издавать он ничего не планирует, но будет продолжать оспаривать свой статус, сообщает РИА Новости.