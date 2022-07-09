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1 час назад

Основной период ОГЭ завершился в Москве

Агентство «Москва»

Основной период государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) завершился в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Основной период ОГЭ завершился в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Последние экзамены основного периода ОГЭ прошли 9 июля. Это был завершающий резервный день основного периода, когда сдавали экзамены те девятиклассники, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основные дни, а также те, кто не набрал минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов», - приводятся в сообщении слова руководителя регионального центра обработки информации Москвы Оксаны Карклиной.

Отмечается, что результаты ОГЭ от 9 июля станут известны не позднее 13 июля. «Их разместят в личном кабинете на портале mos.ru. Также узнать результаты участники могут в своей образовательной организации», - заключили в департаменте.

Досрочный период проведения выпускных экзаменов для девятиклассников в 2022 году прошел с 21 апреля по 17 мая, с 19 мая по 9 июля прошел основной период, дополнительный период пройдет с 5 по 24 сентября. Всего в 2022 году на участие в ОГЭ на всех этапах проведения зарегистрировано более 97 тыс. человек.

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