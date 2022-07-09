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1 час назад

Россиянам раскрыли правила длительного хранения вина

Майк Габриелян

Главный винодел «Фанагории» Юрий Узунов, рассказал, сколько лет можно хранить вино в обычной квартире. Советы эксперта приводит «Прайм».

Россиянам раскрыли правила длительного хранения вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Десертные и крепкие вина можно хранить неограниченное количество времени, так как спирты, которые в них содержатся, являются сами по себе консервантами», - рассказал винодел.

При этом сухие вина нежелательно хранить больше 10 лет.

Также нужно помнить о сроке годности пробки — максимум 10 лет. Затем необходимо переукупорить бутылку. Вина, укупоренные винтовыми пробками, могут храниться дольше, так как контакт с кислородом исключен.

Если вино укупорено пробкой, бутылку необходимо хранить в "лежачем" положении, на боку, Пробка должна иметь контакт с напитком, так исключается ее пересыхание и попадание кислорода в продукт. Если вино укупорено винтовой пробкой, его можно хранить вертикально. При этом температура хранения не должна превышать 16 градусов.

Идеально хранить вино позволяет винный шкаф, с его помощью можно выбрать необходимые температурные режимы.

Ранее исследователи заявили, что обнаружили самую большую молекулу спирта в космосе.

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