Отдыхающего в огромной луже мужчину сняли на видео

В индийском городе Мумбаи прошел проливной дождь, затопив улицы мегаполиса. Пока коммунальщики справлялись с последствиями стихии, местный житель решил отдохнуть и лег в огромную лужу, наслаждаясь прохладной водой в жаркий день, пишет NDTV .

Индиец наслаждался положением, а его на камеру снимали очевидцы. Видео опубликовано в социальных сетях. Зрители начали шутить над мужчиной и над собой, говоря, что это единственные Мальдивы, которые они могут себе позволить.