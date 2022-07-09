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1 час назад

Отдыхающего в огромной луже мужчину сняли на видео

Александр Кузьмин

В индийском городе Мумбаи прошел проливной дождь, затопив улицы мегаполиса. Пока коммунальщики справлялись с последствиями стихии, местный житель решил отдохнуть и лег в огромную лужу, наслаждаясь прохладной водой в жаркий день, пишет NDTV.

Индиец наслаждался положением, а его на камеру снимали очевидцы. Видео опубликовано в социальных сетях. Зрители начали шутить над мужчиной и над собой, говоря, что это единственные Мальдивы, которые они могут себе позволить.

«Устроил себе Мальдивы своими силами», — писали люди.

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