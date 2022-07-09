В Челябинске прошла операция по спасению енота. Видео

В Челябинске прошла операция по спасению енота, который застрял в стене жилого дома. Съемочная группа Ruptly в понедельник выяснила подробности запутанной истории, а в среду увидела процесс отлова животного.

В цокольном помещении многоэтажного дома располагается "Немузеймусора"- арт-пространство всероссийского экокультурного проекта, застенок которого облюбовал енот.

"Вообще мы, в целом, думали, что это скребется мышка, потому что грызуны бывают периодически", - сообщила администратор "Немузеймусора" Наталья Сычева.

Решив исследовать источник шума самостоятельно, работники обнаружили дыру в стене, где и столкнулись со зверем "лицом к лицу".

"Он поворачивается лицом, и я понимаю, что это - енот. Я говорю: Это енот! Это енот!", - поделилась сотрудница Валентина Гололобова.

казав "первую помощь" огурцами и водой, девушки решили обратиться в службу спасения. Специалисты заключили, что ломать стену бесполезно, так как она имеет множество полостей, но смогли расширить дыру, которую прогрыз енот. Спасатели оставили камеру видеонаблюдения, клетку с приманкой и уехали.

Ночью четвероногий хулиган решил размяться после заточения: обошел ловушку, съел приманку, перевернул горшки и вдоволь набегался, а после как ни в чем не бывало енот вернулся в укрытие.

"У нас поступил звонок, что нашлись хозяева. Назвали кличку - Буся. И мы решили проверить: откликается он на нее или нет. Он не откликнулся на Бусю, но откликнулся на голос. Вышел", - рассказала Валентина.

После этого енот попался на новую ловушку, которую подготовили сотрудники приюта "Спаси меня".

"Живоловка называется в просторечии. Это специально сделано для безопасной ловли пушных зверей, в частности для лис. Никто не страдает: ни животное, ни приманка", - объяснил руководитель приюта Карен Даллакян.

Ветеринар добавил, что пушистым нарушителем оказалась самка енота-полоскуна.

"Будем проверять наличие чипа. Если мы обнаружим, что это животное принадлежит кому-то, однозначно здесь есть затраты и потери этой компании, в помещении которых появилась эта нежданная гостья", - заключил Даллакян.