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29 минут назад

Россиянам назвали способы защитить квартиру от кражи во время отпуска

Майк Габриелян

Россиянам рассказали, как защитить квартиру от кражи на время отпуска. Советы дал директор инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков, сообщает RT.

Россиянам назвали способы защитить квартиру от кражи во время отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, необходимо создать видимость того, что в квартире живут люди. Надо попросить соседей или друзей поливать цветы и забирать корреспонденцию из почтового ящика. Неплохо, если вы установите систему умного дома. Она позволяет настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие хозяев в квартире.

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Эксперт также рекомендовал установить решетки на окнах или дополнительные датчики движения, если квартира уже охраняется. Перед отъездом надо спрятать ценности. Нельзя рассказывать в соцсетях о будущей поездке.

Кувиков отметил, что наибольшему риску подвергаются квартиры в подъездах, где большой объем жилья сдается в аренду и часто меняются жильцы. По его мнению, лучший способ защитить жилье — установить специальный охранный комплекс.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обманывать россиян с помощью роботизированного опроса.

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