Россиянам назвали способы защитить квартиру от кражи во время отпуска

Россиянам рассказали, как защитить квартиру от кражи на время отпуска. Советы дал директор инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков, сообщает RT.

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По его словам, необходимо создать видимость того, что в квартире живут люди. Надо попросить соседей или друзей поливать цветы и забирать корреспонденцию из почтового ящика. Неплохо, если вы установите систему умного дома. Она позволяет настроить сценарий включения и выключения света, имитируя присутствие хозяев в квартире.

Эксперт также рекомендовал установить решетки на окнах или дополнительные датчики движения, если квартира уже охраняется. Перед отъездом надо спрятать ценности. Нельзя рассказывать в соцсетях о будущей поездке.

Кувиков отметил, что наибольшему риску подвергаются квартиры в подъездах, где большой объем жилья сдается в аренду и часто меняются жильцы. По его мнению, лучший способ защитить жилье — установить специальный охранный комплекс.