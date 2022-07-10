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1 час назад

Свыше 80% россиян поддержали возрождение советских брендов

Москва24иещё 2

Более 80% россиян поддержали возрождение советских брендов на фоне ухода из России западных компаний. При этом наиболее важным они посчитали возвращение автомобилей "Москвич", "Волга" и "Победа", холодильника "Орск" и велосипеда "Кама". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета Синергия.

Свыше 80% россиян поддержали возрождение советских брендов
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

При этом 12% не поддержали возрождение советских брендов, а 5% затруднились с ответом. По мнению поддержавших идею, возвращение прежних продуктов укрепит экономику благодаря импортозамещению (36% респондентов), поддержит отечественных предпринимателей (29% респондентов), предотвратит возможный дефицит товаров и выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене.

26% опрошенных россиян считают наиболее целесообразным возрождение брендов автомобилей, 21% – еды и напитков, 15% – одежды и обуви, 8% – парфюмерии и бытовой химии, 6% – бытовой техники и электроники, а 3% – самолетов.

При этом критики этого предложения считают, что возрожденные советские бренды не смогут конкурировать с современными компаниями в вопросе качества продукции. 24% респондентов выразили мнение, что лучше создавать новые бренды, чем возвращать старые. При этом 17% не поддержали эту идею из-за того, что у них остался неприятный опыт использования советских продуктов.

Однако 84% и 87% опрошенных россиян сказали, что в СССР делали надежные и доступные по цене вещи. 91% респондентов ответили, что советские продукты служили нескольким поколениям.

Ранее немецкий автомобильный концерн Volkswagen принял решение о прекращении производства на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Костюкович подчеркнула, что закрытие офиса Volkswagen осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ. По ее словам, компания исполнит все обязательства перед сотрудниками.

Общество,VolksWagen,Группа ГАЗ,
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