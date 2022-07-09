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33 минуты назад

Гинзбург перечислил плюсы отсутствия аппетита в жару

Мослента

Плюсы отсутствия аппетита в летнюю жару в интервью радио Sputnik перечислил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это может быть «момент сезонного детокса, оздоровления».

Гинзбург перечислил плюсы отсутствия аппетита в жару
Фото: Владимир Федоренко / РИА НовостиВладимир Федоренко / РИА Новости

«Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы "подъедает" то лишнее, что накопил прежде. При таком ограниченном питании наступает момент омоложения, многие это чувствуют, у них, например, выравнивается давление», — заявилГинзбург.

Он посоветовал в жаркую погоду не заставлять себя есть много, а пить побольше воды и напитков без сахара, включить в рацион овощи и зелень.

Ранее способы защиты организма в жару назвал главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет.

Общество,Михаил Гинзбург,
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