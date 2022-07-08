Россияне назвали причины по которым вступают в брак

51% россиян считают, что любовь — основная причина, по которой люди вступают в брак. На втором месте — желание завести детей. Так считают 16% опрошенных. На третьем месте среди популярных причин, почему пары оформляют свой союз официально — «материальная выгода, расчет». Этот ответ дали 13% опрошенных. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга процент тех, кто назвал выгоду одной из основных мотиваций, которая движет людьми, вступающими в официальные отношения, выше — он составляет 18%.