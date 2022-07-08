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22 минуты назад

Путин рассказал о росте популярности одной профессии

Илья Родин

Глава России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства РФ, что в стране снова вырос интерес к инженерным профессиям. Об этом пишет «Российская газета».

Владимир Путин подчеркнул, что абитуриенты подают документы не только на юридические и экономические факультеты российских вузов, но и на технические. Они выбирают IT-технологии, инженерное дело.

Глава государства отметил также, что в этом году на 7,2% увеличилось количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Кроме того, Путин поручил чиновникам решить вопрос с газификацией школ в регионах. Он потребовал, чтобы он был проработан «как можно быстрее», добавляет «Российская газета».

Ранее президент России рассказал о том, что видит значительные плюсы ухода из страны зарубежных компаний. В свете этого, полагает Путин, следует «добиваться конкуренции на внутреннем рынке».

Общество,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,
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