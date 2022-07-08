Российскому региону предрекли экологическую катастрофу

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов в комментарии для NEWS.ru назвал регион России, где может произойти экологическая катастрофа.
По его словам, нужно обратить внимание на территории вечной мерзлоты.
Метеоролог рассказал журналистам, что Всемирная климатическая организация каждые 30 лет вводит новые параметры оценки среднесуточной температуры и количества осадков. Обновление данных должно произойти в ближайшее время, однако уже сейчас можно заметить климатические изменения. Аномальные дожди, интенсивность циклонов и продолжительная сверхжаркая погода стали частью нашей жизни. Это сказывается на хозяйственной деятельности и особенно затрагивает юг России. Тем не менее это не самая страшная проблема.
«Еще одна важная проблема — это вечная мерзлота. Так как там проложено огромное количество различных магистралей и газопроводов, а потепление идет ускоренными темпами, нам просто необходимо гораздо серьезнее начать следить за их состоянием. Чтобы при просадках грунта и других побочных потеплению явлениях не происходило экологических катастроф», — предупредил Шувалов.