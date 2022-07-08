В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
50 минут назад

Метеоролог предупредил о возможной экологической катастрофе

Слово и Дело

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов в комментарии для NEWS.ru назвал регион России, где может произойти экологическая катастрофа.

Российскому региону предрекли экологическую катастрофу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, нужно обратить внимание на территории вечной мерзлоты.

Метеоролог рассказал журналистам, что Всемирная климатическая организация каждые 30 лет вводит новые параметры оценки среднесуточной температуры и количества осадков. Обновление данных должно произойти в ближайшее время, однако уже сейчас можно заметить климатические изменения. Аномальные дожди, интенсивность циклонов и продолжительная сверхжаркая погода стали частью нашей жизни. Это сказывается на хозяйственной деятельности и особенно затрагивает юг России. Тем не менее это не самая страшная проблема.

Женщины старше 40 лет родили рекордное число детей в 2021 году

«Еще одна важная проблема — это вечная мерзлота. Так как там проложено огромное количество различных магистралей и газопроводов, а потепление идет ускоренными темпами, нам просто необходимо гораздо серьезнее начать следить за их состоянием. Чтобы при просадках грунта и других побочных потеплению явлениях не происходило экологических катастроф», — предупредил Шувалов.

Общество,Александр Шувалов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители