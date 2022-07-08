Российскому региону предрекли экологическую катастрофу

Метеоролог рассказал журналистам, что Всемирная климатическая организация каждые 30 лет вводит новые параметры оценки среднесуточной температуры и количества осадков. Обновление данных должно произойти в ближайшее время, однако уже сейчас можно заметить климатические изменения. Аномальные дожди, интенсивность циклонов и продолжительная сверхжаркая погода стали частью нашей жизни. Это сказывается на хозяйственной деятельности и особенно затрагивает юг России. Тем не менее это не самая страшная проблема.