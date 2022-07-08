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30 минут назад

Общественную организацию «Союз семей России» создадут в Москве

Слово и Дело

Председатель оргкомитета «Союза семей России» Владислав Гриб рассказал о создании этой организации , которая поможет укреплению традиционных семейных ценностей в российском обществе и поможет в решении демографических проблем страны.

В Москве создадут общественную организацию «Союз семей России»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заседание оргкомитета по созданию Общероссийской общественной организации «Союз семей России» прошла в Москве 8 июля. По словам одного из председателей оргкомитета Владислава Гриба, одна из основных целей организации – помощь семьям.

«Будет много инициатив по поддержке семей, в том числе снижение до нуля ставки по ипотеке для многодетных семей. Это в том числе и выплата материнского капитала за третьего, четвертого, пятого и последующих детей. Это поддержка льгот по созданию семейного бизнеса, в котором участвуют два и более членов семьи. Это конечно гранты на семейное образование», – рассказал Гриб.

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поддержал идею о создании «Союза семей России» и заявил о готовности оказать медийную поддержку.

«Поздравляем всех с новым праздником!» ­– добавил Столярчук.

Стоит отметить, что учредительный съезд по вопросу создания организации планируется в конце сентября и также пройдет в Москве. Штаб-квартира будет перенесена в город Муром, откуда пошел праздник День семьи, любви и верности.

Общество,Владислав Гриб,
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