В Москве создадут общественную организацию «Союз семей России»

«Будет много инициатив по поддержке семей, в том числе снижение до нуля ставки по ипотеке для многодетных семей. Это в том числе и выплата материнского капитала за третьего, четвертого, пятого и последующих детей. Это поддержка льгот по созданию семейного бизнеса, в котором участвуют два и более членов семьи. Это конечно гранты на семейное образование», – рассказал Гриб.