В московском метро нашли лису в клетке

Лису в клетке нашли на станции московского метро «Бульвар Рокоссовского», сообщил Telegram-канал Дептранса столицы. Животное было передано на временное содержание в приют одного из благотворительных фондов города.
«Надеемся, что зверя не бросили, что хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит, владелец все же ответственно относился к питомцу», — говорится в сообщении ведомства о необычной находке.
В Дептрансе напомнили, что все найденные в подземке вещи хранятся на специально созданном для этого складе. «Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда», — советует Telegram-канал ведомства.
Ранее на территории детского сада на востоке Москвы очевидцы заметили дикую лису. Животное забрело в дошкольное учреждение на Уссурийской улице.