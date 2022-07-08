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51 минуту назад

В московском метро нашли лису в клетке

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Лису в клетке нашли на станции московского метро «Бульвар Рокоссовского», сообщил Telegram-канал Дептранса столицы. Животное было передано на временное содержание в приют одного из благотворительных фондов города.

В московском метро нашли лису в клетке
Фото: Дептранс МосквыДептранс Москвы

«Надеемся, что зверя не бросили, что хозяин ищет его. Ведь правила перевозки животного были соблюдены, а значит, владелец все же ответственно относился к питомцу», — говорится в сообщении ведомства о необычной находке.

В Дептрансе напомнили, что все найденные в подземке вещи хранятся на специально созданном для этого складе. «Если вы что-то потеряли, обязательно обращайтесь туда», — советует Telegram-канал ведомства.

Ранее на территории детского сада на востоке Москвы очевидцы заметили дикую лису. Животное забрело в дошкольное учреждение на Уссурийской улице.

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