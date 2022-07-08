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26 минут назад

Российские сенаторы взялись за органические продукты

Алиса Селезнёва

Российские сенаторы порекомендовали магазинам не включать в ассортимент «органическую» продукцию, у которой нет соответствующего российского сертификата. Как пишет «Коммерсант», из-за этого у импортной органики могут возникнуть проблемы в РФ.

Российские сенаторы взялись за органические продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

В распоряжение газеты попала копия решения комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Документ был составлен после заседания, на котором обсуждалось регулирование рынка органических продуктов.

Сенаторы направили документ Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Group, «Ашан», «Дикси») и Союзу независимых сетей (СНС).

В начале 2020 года в РФ вступил в силу закон об органической продукции, разрешающий использовать специальный знак «органик» после получения сертификата соответствия производства.

Знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице.

Глава Национального органического союза Олег Мироненко рассказал «Коммерсанту», что около 80 процентов органической продукции на российском рынке составляет импорт (оборот - 220 миллионов евро в год). Импортная органическая продукция имеет сертификаты других стран.

Мироненко отметил, что сенаторы хотят заставить импортеров выполнять требования российского закона, но это невозможно в принципе: чтобы получить сертификат и войти в соответствующий реестр нужны ИНН и ОГРН.

В Роскачестве возразили, что российская сертификация «очень доступна» для иностранных производителей.

По словам Мироненко, если импортная продукция исчезнет с полок, российские производители не смогут заполнить рынок.

Общество,Дикси,Коммерсант,Ашан,Совет Федерации,
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