Сыгравший Зеленского в роликах Кадырова актер заявил об угрозах

Блогер Макс КомикадZe, который сыграл президента Украины Владимира Зеленского в шуточных роликах главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил об угрозах в свой адрес. Об этом пишет Телеграм-канал RT.

Известно, что настоящее имя блогера – Максим. Однако ничего больше он о себе не рассказывает. Кроме того, он отказывается от встреч, т.к. боится за свою безопасность.

«В целях обеспечения безопасности я не могу раскрывать информацию о себе. Скажу только одно: я артист, музыкант и хороший человек», - сказал Макс КомикадZe.

Ранее блогер записывал ролики в образе Владимира Зеленского, на которых он троллит людей в видеочатах. Недавно он принял участие в пародийных видео Рамзана Кадырова. На одном из них его герой подписывает акт капитуляции, на втором – Зеленский просится в батальон «Ахмат».

По словам КомикадZe, после выхода этих роликов его теперь узнают в магазинах, а количество подписчиков его канала на YouTube перевалило за 150 тысяч всего за несколько дней. Видел ли ролики сам Зеленский, для блогера «особо не важно».