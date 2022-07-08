Выпускники рассказали о массовых случаях списывания на ЕГЭ

Выпускники российских школ рассказали, что стали свидетелями массовых случаев списывания на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Как сообщает «Лента.ру», об этом говорят результаты исследования, которое провела образовательная компания MAXIMUM Education.

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Так, о нарушениях правил проведения экзамена, в том числе связанных с использованием тайно пронесенных материалов по предмету, рассказали 14% респондентов. При этом 16% опрошенных школьников отметили, что при них из аудиторий удаляли нарушителей. О том, что воспользоваться шпаргалкой во время ЕГЭ абсолютно реально, заявили 64% выпускников.