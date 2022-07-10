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37 минут назад

В России выявили 3539 случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 7

В России за последние сутки выявили 3539 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 458 831. Об этом в субботу, 9 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 3539 случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число выявленных случаев составило 3464.

В Москве выявили 600 случаев заражения коронавирусом за сутки, в Санкт-Петербурге – 268 случаев, в Подмосковье — 297.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1 125. За этот же период 3 086 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 886 064.

За сутки умерли 45 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 544 человека.

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