В России за сутки потушили 72 лесных пожара

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 72 природных пожара на площади 665 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 га», — приводит сообщение РИА Новости.
По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 113 лесных пожара на площади 34 857 га.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.