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1 час назад

В России за сутки потушили 72 лесных пожара

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За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 72 природных пожара на площади 665 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

В России за сутки потушили 72 лесных пожара
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиГУ МЧС по Свердловской области

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 113 лесных пожара на площади 34 857 га.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.

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