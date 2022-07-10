В России за сутки потушили 72 лесных пожара

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 72 природных пожара на площади 665 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области ГУ МЧС по Свердловской области

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 113 лесных пожара на площади 34 857 га.