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8 июля

Почти треть опрошенных россиян надеются стать миллионерами через год-два

ТАССиещё 5

Подавляющее большинство опрошенных россиян хотели бы стать миллионерами, почти треть из них рассчитывают стать ими уже через год-два, при этом 8% опрошенных уже считают себя миллионерами. Таковы результаты общероссийского опроса, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Почти треть опрошенных россиян надеются стать миллионерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подавляющее большинство россиян хотели бы стать миллионерами. Свыше четверти опрошенных (28%), учитывая свой текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через год-два. Каждый четвертый (25%) - через 3-5 лет, каждый пятый (22%) - через полтора-два года, почти столько же (20%) - через 2-3 года, каждый восьмой (12%) - через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше", - говорится в материалах опроса.

Отмечается, что 8% опрошенных уже считают себя миллионерами. А из числа оставшихся респондентов лишь 9% не хотели бы ими стать - в основном из-за того, что "для этого нужны большие связи, которых у меня нет" (так считают 39% россиян, не желающих наживать миллионы), а также из-за нежелания ставить работу в приоритет и нарушить баланс между работой и личной жизнью (29%), из-за отсутствия веры в себя (18%), нежелания работать на износ (12%) и лени (8%).

При этом под словом миллионер каждый понимает свое: например, каждый пятый считает, что для получения этого статуса нужно обладать не менее 30 млн. Только 16% считают миллионерами обладателей 1 млн рублей, 15% - $1 млн, 15% - 5-10 млн рублей, 14% - 10-20 млн рублей,11% - 2-5 млн рублей, 9% - 20-30 млн рублей.

Чтобы накопить 1 млн рублей, каждому четвертому респонденту было бы комфортно ежемесячно откладывать сумму до 10 тыс. рублей, каждому пятому - свыше 50 тыс. рублей, стольким же - 10-15 тыс. рублей, 18% - 20-30 тыс. рублей и 13% - 30-50 тыс. рублей.

Опрос проводился с 20 июня по 2 июля. В опросе приняли участие 1 502 человека в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов, 49% женщины и 51% мужчин.

Общество,Росгосстрах Жизнь,ФК Открытие,
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