В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 возможен, однако нет необходимости вводить какие-либо ограничения. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, сообщает «МК».

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По его словам, есть две причины роста заболеваемости COVID-19. Первая: новые варианты вируса. Вторая: постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно переболел или привился от коронавируса.

«Нельзя исключить некоторого подъёма заболеваемости и у нас», — подчеркнул Семенов.

Он пояснил, что доля новых штампов COVID-19 постоянно растет, варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 вытесняют линию BA.2. Он выразил уверенность, что это обычная эволюция вируса, то же самое происходит и с другими вариантами.

«Скорее всего, мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован. Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — подчеркнул Семенов.

Он добавил, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию и не видит необходимости для ввода каких-либо ограничений.