Названо необходимое для роста населения России число детей в семье

Государство в последние годы значительно расширило поддержку семей с детьми и добилось снижения детской смертности, но угроза лишиться к середине века 50 млн населения по-прежнему реальна. Какие еще шаги нужно предпринять, чтобы Россия не оказалась на краю демографической ямы, обсуждали специалисты Минздрава и политологи на круглом столе в четверг.

«Рождаемость в России – не просто значимая тема, а как сказал наш президент – вопрос национальной безопасности. Мы привыкли видеть нашу страну самой большой в мире. На самом же деле, Россия, будучи самой большой по площади, демографически занимает лишь девятое место в мире – после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Нигерии. Если тот сценарий рождаемости, которая у нас существует сейчас, будет продолжаться дальше, то к 2050 году, по прогнозу аналитиков ООН, мы будем занимать лишь 18-е место», – констатировал главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. Бездействие в решение демографической проблемы может стоить России убыли населения в 50 млн человек, подчеркнул эксперт.

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Своим мнением Аполихин поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Семейные ценности как основа российской идентичности». Встреча, организованная Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) прошла в преддверии Дня семьи, любви и верности, который по указу президента будет ежегодно отмечаться в России 8 июля.

С одной стороны, за прошедшие двадцать лет удалось минимизировать одну из главных угроз воспроизводству населения – детскую смертность, отметил Аполихин. По его оценке, уровень младенческой смертности к 2022 году снизился в четыре раза. Добавим, что в сентябре прошлого года авторитетный научный журнал The Lancet констатировал – в сравнении с 2000 годом показатель детской смертности в России снизился на 56%.

С другой стороны, указал Аполихин, показатели рождаемости, увы, по прежнему невысоки. Суммарный коэффициент рождаемости – 1,58 на Россию в целом, лишь в некоторых регионах Северного Кавказа он приближается к 3,3, отметил представитель Минздрава. Если демографический коэффициент опустится ниже отметки 1,2, то это будет означать необратимую убыль населения, обрисовал Аполихин пессимистический сценарий. «По оптимистическому сценарию, у нас должно быть более двоих детей в каждой третьей семье», – полагает специалист.

Иного мнения придерживается глава Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он считает оптимистическим такой сценарий, при котором стандартом должна стать семья с четырьмя – пятью детьми. «Если нормой становится «полуторадетная» семья – то это курс на вымирание, – уверен Крупнов. –Суммарный коэффициент рождаемости должен быть 2,5. Это нужно сделать в ближайшие 20 лет».

В реальности же большинство женщин считает, что в семье достаточно двоих детей.

«Мы провели опрос, в котором поучаствовали женщины от 15 до 44 лет. Около 46% респонденток из Москвы хотели бы двоих детей, 14% - троих, 7% не желают иметь детей или готовы родить только одного», – рассказал Аполихин.

Но при этом, по данным Лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС доля добровольно бездетных российских семей в 2021 году достигла 22%. Из слов Аполихина следует, что бездетность можно объяснить двумя комплексами причин.

Первая причина – в большей степени психологическая.

«Проблема – в обществе потребления», – заметил эксперт.

Для молодых мужчин и женщин приоритетом оказывается личная жизнь.

«Сегодня возраст сексуального дебюта - 17–18 лет для женщины, а для мужчины – 16–17 лет. Это молодые люди, активно меняющие половых партнеров, не имеющие установку на семью. К моменту репродуктивно направленного поведения они живут с такими установками».

Возраст вступления в брак повышается – по данным Росстата, это 25-35 лет. А с другой стороны, именно на взрослых женщин репродуктивного возраста (25-39 лет) приходится большинство – 65% абортов в России, отметил Аполихин.

«Женщины отказываются родить ребенка, потому что зачастую уже находятся в разводе и не имеют постоянного партнера. Из-за беспорядочных связей у женщин появляются проблемы с репродуктивной системой»

Вторая причина – скорее медицинского характера, и касается в большей степени мужчин. Во-первых, свою роль играет все те же беспорядочные связи в молодости (у среднего мужчины больше партнерш, чем у средней женщины партнеров), и как следствие – венерические заболевания. Во-вторых, в зрелом возрасте здоровье среднестатистического россиянина оставляет желать лучшего.

«Образ современного мужчины не обходится без, отложения жира по женскому типу, сниженного либидо и депрессивного настроения. Порядка 52% мужчин умирают до 56 лет. Около 74% умирают на рабочем месте. Сейчас люди все чаще платят деньги за таблетки, платят за болезнь», – отметил Аполихин.

Все вышеперечисленные проблемы приводят к тому, что угроза депопуляции в России остается реальной, резюмировал специалист.

«Чтобы изменить это, нужна государственная национальная стратегическая инициатива в области демографии, в основе которой лежит семья», – подчеркнул главный репродуктолог Минздрава России.

Меры по поддержке семьи уже стали частью государственной политики, со своей стороны отметила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Лечить репродуктивные проблемы дорого и долго – поэтому для развития их профилактики среди населения мы запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье», он работает пока в шести регионах. В проекте задействованы Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Росмолодежь, Минкульт. Они отвечают за то, чтобы у семьи родился ребенок», – рассказала Буцкая.

Кроме того, указала она, сейчас в России дается горизонт планирования для семей на 17 лет вперед – до приближения ребенка к совершеннолетию.

«У нас оказывается поддержка беременным, тем, у кого уже родился ребенок, семьям с детьми до трех лет, с 3 до 7, с 8 до 17 – они получают выплаты. То есть, сейчас есть единые правила – женщина узнает их во время беременности и может на 17 лет вперед прогнозировать, в какой ситуации государство ей поможет. Это как раз та стабильность, которой нам раньше не хватало. Это результат деятельности президента, правительства, депутатов, «Единой России» – это вписано Народную программу партии», – подчеркнула она.

Также парламентарий вспомнила, что к ней ранее часто обращались семьи с жалобой на то, что они не знают, какие выплаты им положены.

«И сейчас еще один пункт Народной программы ЕР воплощается в жизнь – выплаты становятся проактивными. Многие до сих пор не верят, что все можно сделать, просто зайдя на Госуслуги», – сказала она.

Помимо этого, отметила Буцкая, государство оказывает меры поддержки в трудоустройстве и увеличило материальную поддержку в рамках социального контракта.

«Недавно суммы повысили – теперь в год мы даем семьям 350 тысяч, чтобы открыть собственное дело, или 200 тысяч – чтобы развивать приусадебное хозяйство», – детализировала депутат.

Парламентарий добавила: проверка Счетной палаты выявило, около 700 тысяяч россиян имеют на счетах суммы, которые относятся к материнскому капиталу, но чаще всего граждане не подозревают о существовании этих денег.

«Это суммы примерно до 25 тысяч рублей – на них ипотеку не возьмешь, и в образование не вложишь. Поэтому, у нас сейчас прорабатывается законопроект о том, чтобы эти остатки выдавать родителям на руки», – резюмировала Буцкая.

Законопроект, который она инициировала, предполагает, что родители смогут получить эти средства на руки в виде наличных. Сейчас депутаты согласуют эту инициативу с Минтруда, уточнила замглавы думского комитета по делам семьи.

В целом, семейная политика оказывается в фокусе внимания государства, подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.