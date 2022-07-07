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25 минут назад

Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России

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Президент России Владимир Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России, заявив, что РФ живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину. Его слова приводит РИА Новости.

Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины!» — сказал Путин, добавив, что консолидация общества очень важна, но нужна и общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил.

«Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», — указал Путин.

Ранее Путин поддержал идею приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к статусу российских коллег. С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Общество,Армия,Сергей Миронов,Владимир Путин,
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