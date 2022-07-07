Путин призвал к общенациональной поддержке Вооруженных сил России

«Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины!» — сказал Путин, добавив, что консолидация общества очень важна, но нужна и общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил.