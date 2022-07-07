Москалькова обвинила ВСУ в пытках российских пленных

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что Россия собрала документы, свидетельствующие о жестоком отношении к российским пленным на Украине.

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Татьяна Москалькова уточнила, что «есть многочисленные доказательства» того, что пленные российские военные подвергались психологическому и физическому давлению со стороны службы безопасности Украины. Она отметила, что власти РФ принимают все необходимые усилия к тому, чтобы освободить солдат и офицеров.

Она выразила надежду на то, что, благодаря действиям официальных лиц, «ребята в скором времени вернутся домой», подчеркнув при этом, что «по каждому человеку ведется индивидуальная работа».