В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Москалькова раскрыла подробности о содержании российских пленных на Украине

Илья Родин

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила в своем Telegram-канале, что Россия собрала документы, свидетельствующие о жестоком отношении к российским пленным на Украине.

Москалькова обвинила ВСУ в пытках российских пленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Татьяна Москалькова уточнила, что «есть многочисленные доказательства» того, что пленные российские военные подвергались психологическому и физическому давлению со стороны службы безопасности Украины. Она отметила, что власти РФ принимают все необходимые усилия к тому, чтобы освободить солдат и офицеров.

Суд на Украине вынес приговор российским военным

Она выразила надежду на то, что, благодаря действиям официальных лиц, «ребята в скором времени вернутся домой», подчеркнув при этом, что «по каждому человеку ведется индивидуальная работа».

Москалькова рассказала также о встрече с семьей военнослужащего, который оказался в украинском плену и на основе «выдуманных обвинений» получил тюремный срок.

Общество,Татьяна Москалькова,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители