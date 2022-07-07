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10 минут назад

В России может появиться новый выходной

News.ru

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение новый законопроект, который предлагает сделать выходным День семьи, любви и верности, празднуемый 8 июля, сообщается на сайте думской базы данных. Отмечается, что дополнительный выходной день позволит россиянам провести время с родными и близкими, что «поспособствует укреплению семей».

Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, — говорится в пояснительной записке.

Общество,Видео,Госдума,
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