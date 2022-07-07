Суд отказался снять статус иноагента с Юрия Дудя

Суд отказался снять статус «иностранного агента» с блогера Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом), сообщает РИА «Новости». Соответствующий иск Дудя был отклонен.

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Адвокаты журналиста утверждают, что иностранные деньги он получал с августа 2017 по июнь 2020 года, а материалы иностранных агентов распространялись в 2021 году. Минюст не счел важной эту информацию.

В начале июня Дудь подал иск к Минюсту, в котором потребовал «признать незаконным бездействие Минюста», якобы не направившего ему уведомление о занесении в реестр иностранных агентов.