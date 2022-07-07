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40 минут назад

Верховный суд Крыма признал действия нацистов на полуострове во время ВОВ геноцидом

Газета.Ruиещё 1

Верховный суд Крыма признал действия нацистов во время оккупации полуострова в ходе Великой Отечественной войны геноцидом, сообщает ТАСС.

Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов на полуострове во время ВОВ
Фото: Евгений Халдей/РИА «Новости»Евгений Халдей/РИА «Новости»

По информации агентства, процесс о признании преступлений нацистов во время оккупации Крыма геноцидом начался в Верховном суде Республики Крым 20 июня. В ходе процесса были опрошены свидетели, изучены архивные документы, в том числе ранее засекреченные. Были установлены факты целенаправленного истребления и массового уничтожения фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в Крыму.

Суд признал «установленные и вновь выявленные преступления на территории Республики Крым и Севастополя военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных этнических групп». Решение суда может быть обжаловано.

Общество,Андрей Мельник,
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