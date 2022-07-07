Верховный суд Крыма признал геноцидом действия нацистов на полуострове во время ВОВ

По информации агентства, процесс о признании преступлений нацистов во время оккупации Крыма геноцидом начался в Верховном суде Республики Крым 20 июня. В ходе процесса были опрошены свидетели, изучены архивные документы, в том числе ранее засекреченные. Были установлены факты целенаправленного истребления и массового уничтожения фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных в Крыму.