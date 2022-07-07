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39 минут назад

Женщины старше 40 лет родили рекордное число детей в 2021 году

Газета.Ru

В прошлом году женщины от 40 лет и старше родили 56,86 тыс. детей. Это максимальное значение за весь период статистики, которая ведется с 1990 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоговые годовые данные Росстата по демографии.

Женщины старше 40 лет родили рекордное число детей в 2021 году
Фото: Freepik.comFreepik.com

На таких матерей пришлось 4% всех детей, появившихся на свет в 2021 году. Больше всего родили детей в 2021 году женщины в возрасте 31 года — 88,4 тыс. детей.

Число рождений у женщин в возрасте 40 лет и старше детей росло каждый год, начиная с 2007. Исключением стал только 2017 год, когда количество новорожденных у россиянок этой возрастной категории снизилось на символические 20 детей. В 2021 году число младенцев у таких женщин увеличилось в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом. Ранее сообщалось, что согласно опросу, проведенному порталом "Рамблер", 86% россиянок недовольны своим телом. Не секрет, что после беременности и родов фигура меняется не в лучшую сторону.

Руководитель направления пластической хирургии сети клиник "Семейная", профессор, д.м.н. Олеся Старцева рассказала "Газете.Ru" о популярной операции Mommy Makeover, во время которой проводится комплексная коррекция фигуры.

Общество,Росстат,
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