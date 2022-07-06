Легойда: патриарх никак не реагирует на санкции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не реагирует на санкции в отношении него, его заботит лишь то, как запретительные меры отразятся на жизни зарубежных приходов и прихожан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список. Также предстоятель РПЦ в последний момент был исключен из санкционного списка ЕС в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ. Против включения патриарха в очередной пакет санкций ЕС выступила Венгрия.
"Патриарха санкциями не удивишь и не запугаешь. На него, можно сказать, с детства пытаются наложить санкции, да и семья его подвергалась серьезнейшим испытаниям. Когда ему, еще ребенку, сказали: мы должны принять тебя в пионеры, он ответил: "Хорошо, но тогда я буду в галстуке ходить в церковь". И от него отстали. Если, будучи ребенком, он проявил такую силу духа и веры, что ему санкции Евросоюза? При нашем частом общении я не видел у него какой-то реакции на этот счет. Его волнует лишь то, как санкции отразятся на жизни наших зарубежных приходов и прихожан", - сказал Легойда в интервью, опубликованном в среду на сайте "Литературной газеты".
В своих проповедях патриарх Кирилл неоднократно призывал епископат, духовенство и всех верующих сохранять верность единству церкви и молиться о восстановлении мира на Украине.