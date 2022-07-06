Легойда: патриарх никак не реагирует на санкции

"Патриарха санкциями не удивишь и не запугаешь. На него, можно сказать, с детства пытаются наложить санкции, да и семья его подвергалась серьезнейшим испытаниям. Когда ему, еще ребенку, сказали: мы должны принять тебя в пионеры, он ответил: "Хорошо, но тогда я буду в галстуке ходить в церковь". И от него отстали. Если, будучи ребенком, он проявил такую силу духа и веры, что ему санкции Евросоюза? При нашем частом общении я не видел у него какой-то реакции на этот счет. Его волнует лишь то, как санкции отразятся на жизни наших зарубежных приходов и прихожан", - сказал Легойда в интервью, опубликованном в среду на сайте "Литературной газеты".