Отец Алисы Тепляковой обратился к критикам

Москвич Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, высказался о критиках его воспитательной методики в личном блоге . Он отметил, что попытки дискредитировать его семью выглядят «в лучшем случае нелепо, в худшем — жалко».

«Мы в звезды не набивались, мы просто учим детей. И мы не виноваты, что в процессе пострадали секты феминисток-абортариев, "благотворительный" бизнес, "нелишатели" и прочая шушера», — заявил Тепляков.

Он подчеркнул, что его методика воспитания вундеркиндов работает, и при этом его дети все равно остаются детьми. «"Авторитетные мнения", состоящие из смеси слухов, сплетен и личных комплексов, интересны разве что мне как психологу, да и то, если честно, мне за ваших тараканов не платят», — обратился к хейтерам Тепляков.