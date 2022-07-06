РПЦ выпустила новый справочник для бездомных

— Наш справочник — это пособие для бездомного человека о том, как выжить в Москве: где можно поесть, помыться, одеться, получить медицинскую помощь. Мы хотим помочь человеку сориентироваться в городе, поэтому разместили актуальную информацию по точкам кормления, с адресами и схемами, как добраться до нужных объектов, а также номера телефонов и время работы социальных служб и приютов, — сказал автор сборника и руководитель приюта «Теплый прием» Илья Кусков.