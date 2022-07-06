Депутаты решили истребить несколько тысяч птиц на Байкале

Депутаты Народного хурала Бурятии решили истребить несколько тысяч бакланов, обитающих на Байкале. Об этом сообщается на сайте регионального законодательного органа.

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«В Народный хурал обратились жители Баргузинского района: они обеспокоены наличием больших колоний этой птицы по Байкалу, реке Баргузин и местным озерам. По их наблюдениям, баклана настолько много, что он повсеместно истребляет рыбу, нанося существенный урон природе», — говорится в сообщении регионального парламента.

По данным Бурятского государственного университета, в районе Байкала обитает около 40 тысяч особей большого баклана, которые вернулись в регион после 40-летнего перерыва. В основном птица питается рыбой, 10 процентов рациона составляет промысловый омуль. Самый большой ущерб фауне из-за баклана наносится в период нереста рыбы.

По итогам совещания депутатами было решено выделить средства из республиканского бюджета на снижение численности баклана. Всего планируется уничтожить 3000 особей.