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39 минут назад

Депутаты решили истребить несколько тысяч птиц на Байкале

Lenta.ru

Депутаты Народного хурала Бурятии решили истребить несколько тысяч бакланов, обитающих на Байкале. Об этом сообщается на сайте регионального законодательного органа.

Депутаты решили истребить несколько тысяч птиц на Байкале
Фото: UnsplashUnsplash

«В Народный хурал обратились жители Баргузинского района: они обеспокоены наличием больших колоний этой птицы по Байкалу, реке Баргузин и местным озерам. По их наблюдениям, баклана настолько много, что он повсеместно истребляет рыбу, нанося существенный урон природе», — говорится в сообщении регионального парламента.

По данным Бурятского государственного университета, в районе Байкала обитает около 40 тысяч особей большого баклана, которые вернулись в регион после 40-летнего перерыва. В основном птица питается рыбой, 10 процентов рациона составляет промысловый омуль. Самый большой ущерб фауне из-за баклана наносится в период нереста рыбы.

По итогам совещания депутатами было решено выделить средства из республиканского бюджета на снижение численности баклана. Всего планируется уничтожить 3000 особей.

Ранее рабочие в Якутии взорвали часто приходящего на территорию вахтового поселка медведя. Происходящее россияне снимали на видео. На опубликованных кадрах видно, что рабочие оставили для животного кастрюлю с едой, в которой была спрятана взрывчатка.

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