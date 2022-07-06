Хабенский заявил, что Сосновский рассказывал о своих болезнях в форме анекдота

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с коллегой Сергеем Сосновским рассказал, что умерший от последствий болезни артист всегда рассказывал о своих недугах в форме анекдота, передает Teleprogramma.pro. "Всем известную вещь он говорил в новом звучании. Но когда он рассказывал о своих болезнях, было ощущение что он рассказывает анекдот. Никогда не жаловался", - отметил Хабенский. Актер надеялся, что когда-нибудь "страшный анекдот" закончится, и Сосновский расскажет забавную историю о пребывании в больничной палате. Помимо Хабенского, проститься с актером пришел Павел Табаков, Николай Чиндяйкин, Евгения Добровольская, Константин Богомолов и другие известные деятели культуры. Народный артист России Сергей Сосновский умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил МХТ имени Чехова, где он служил более 18 лет.