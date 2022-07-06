Пока вы спали: наказание Москвой Запада и угроза отставки Джонсона

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Москва может наказать Запад

Страны G7 обсуждают механизм, который позволит снизить цену российской нефти вдвое. Однако и России есть, чем ответить на это. Что происходит на нефтяном рынке, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что регулировать цены на российскую нефть можно при помощи отказов в оформлении страховки для танкеров. Однако в таких условиях Россия может просто ограничить добычу, что приведет к дефициту нефти на рынках и резкому взлету цен.

Москва и София близки к разрыву дипотношений

Беспрецедентная высылка властями Болгарии 70 сотрудников российского посольства приведет к ответным мерам Москвы и грозит полным разрывом дипломатических отношений между странами. Посол России в Софии уже поставила вопрос о закрытии российской дипмиссии, которая не может нормально функционировать без технического персонала, пишут «Известия».

По словам высокопоставленного источника издания в дипломатических кругах, иного варианта, кроме как закрыть свое посольство в ответ на недружественные действия Софии, у Москвы нет. При этом обострение российско-болгарских отношений произошло прямо перед отставкой правительства Кирила Петкова и есть надежда, что новый кабинет министров исправит ситуацию.

Эксперты просчитали заразность оспы обезьян

Греческие ученые рассчитали, что степень заразности вируса обезьяньей оспы на массовых мероприятий вдвое выше, чем в обычных условиях. Таким образом, начинающийся сезон крупных летних музыкальных фестивалей в Европе и Америке может способствовать распространению болезни, сообщают «Известия».

В свою очередь российские эксперты отметили, что увеличение заразности вдвое нельзя назвать критичным, распространение обезьяньей оспы пока не выходит на качественно новый уровень и не стоит ожидать пандемии. Международный комитет ВОЗ также не признал вспышку болезни «чрезвычайной ситуацией международного значения».

Япония рискует остаться без газа

Жесткие заявления премьер-министра Фумио Кисиды о необходимости установить потолок цен для российской нефти, а также введение новых санкций в связи со спецоперацией на Украине, грозят Японии потерей поставок СПГ из России. Об этом пишет «Коммерсант».

На заявление Кисиды уже отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредивший, что «у Японии не будет ни нефти, ни газа из России». Несмотря на то, что Токио обостряет отношения с Москвой, Япония по-прежнему крайне заинтересована в поставках российского сжиженного природного газа, так как он имеет ключевое значение для обеспечения энергетической безопасности страны.

Борису Джонсону грозит отставка

Все больше соратников британского премьер-министра Бориса Джонсона настаивают на его уходе с должности. Будущее политика определит предстоящий двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в связи с отставкой двух министров, сообщает агентство Reuters.