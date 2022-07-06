Как избежать армии школьникам, не сдавшим ЕГЭ из-за технической ошибки

В Ингушетии 13 выпускников не смогли сдать ЕГЭ из-за технических неполадок. Школьники пришли на экзамен, однако в списке сдающих их не оказалось. Тогда чиновники посоветовали выпускникам подождать год и сдать экзамен в 2023 году. Профессор Института развития Образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина рассказала «Газете.Ru», что делать выпускникам, которые из-за технической ошибки не смогли сдать экзамен, и как тем, кто из них годен к военной службе, избежать призыва в армию.
«Данная ситуация требует индивидуального рассмотрения той или иной апелляционной комиссии. Единственное, что точно можно сказать: эти ученики, конечно, не смогут поступать в вуз, потому что у них не сдано даже двух обязательных экзаменов. Соответственно, ни в какой институт или университет подать документы они не смогут», — прокомментировала случившееся профессор.
Абанкина считает, что одним из вариантов разрешения сложившихся обстоятельств может стать поступление в среднее специальное учебное заведение.
«Стоит попробовать выяснить ситуацию с подачей документов для продолжения образования в колледже. В ссуз (среднее специальное учебное заведение) не нужен единый государственный экзамен, там учитывается только средний балл аттестата», — пояснила эксперт.
В особенно неприятной ситуации оказались мальчики, которые из-за технической ошибки могут не дождаться следующего года и быть призваны в армию.
«Что касается мальчиков, то, соответственно, колледж точно так же, как и вуз, освобождает от армии. Я бы посоветовала им подать документы и апеллировать к зачислению в колледж с учетом допущенных технических ошибок. При этом я бы считала, что есть возможность апеллировать и к закону о защите прав ребенка, поскольку были нарушены именно его права», — посоветовала Абанкина.
Также специалист отмечает, что в отношении мальчика, который из-за проблем со здоровьем третий раз пришел сдавать экзамен, должно быть проведено медицинское освидетельствование.
«В его случае могут быть пройдены необходимые медицинские обследования для того, чтобы не возникло угрозы призыва. Если на экзамене ему становилось плохо, один раз вообще он потерял сознание, значит здесь надо разбираться совместно с медиками. Очень важно, чтобы вовремя были поставлены все диагнозы, и чтобы на основании этих диагнозов он мог получить абсолютно правильный курс лечения, восстановление и, конечно, освобождение от тех обязанностей, которые могут повредить его здоровью», — считает она.
Профессор считает, что данная ситуация должна быть разрешена уполномоченными органами.
«Несомненно, нужно писать и в органы опеки и попечительства, и в органы по защите прав детей, и в органы управления образования. И, в конце концов, если здесь произошли ошибки, нанесшие вред ребенку, не были защищены его интересы, то речь может идти и о прокуратуре. Поскольку ЕГЭ — экзамен с «высокими ставками» и от него зависит продолжение образования, вопрос должен быть решен несомненно в пользу детей», — резюмировала эксперт.
Ранее житель Ингушетии рассказал, что его сын не смог сдать выпускной экзамен, так как его по каким-то причинам не было в списках экзаменуемых.