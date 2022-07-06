Как избежать армии школьникам, не сдавшим ЕГЭ из-за технической ошибки

«В его случае могут быть пройдены необходимые медицинские обследования для того, чтобы не возникло угрозы призыва. Если на экзамене ему становилось плохо, один раз вообще он потерял сознание, значит здесь надо разбираться совместно с медиками. Очень важно, чтобы вовремя были поставлены все диагнозы, и чтобы на основании этих диагнозов он мог получить абсолютно правильный курс лечения, восстановление и, конечно, освобождение от тех обязанностей, которые могут повредить его здоровью», — считает она.