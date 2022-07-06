В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
54 минуты назад

Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Lenta.ru

Ушла из жизни балерина Большого театра, профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская. Об этом сообщает ТАСС.

Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении на сайте Большого театра уточняется, что Богуславская скончалась после продолжительной болезни. Ей было 89 лет. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Богуславская родилась в 1932 году в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС, получив специальность театроведа. С 1951 по 1974 год Богуславская работала в Большом театре. Она была первой исполнительницей партии Бетси в балете «Анна Каренина» композитора Родиона Щедрина.

Больше 10 лет артистка преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1987-1989 годах работала в ГИТИСе, а с 1992 года — в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

В 2014 году Богуславская была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ.

Общество,Анна Каренина,Родион Щедрин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители