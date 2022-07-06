Глава РАН пожаловался на крошечные зарплаты ученых

Региональные учёные чувствуют разницу в зарплатах с московскими и ощущают несправедливость по этому поводу, рассказал РБК президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он заявил, что сотрудники, выполняющие одну и ту же работу с одними и теми же результатами, но работающие в регионах, получают за это меньшие деньги, чем жители крупных административных центров. Всё это происходит несмотря на «майские указы» президента 2018 года.

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Исходя из «майских указов» президента России Владимира Путина, которые подразумевали повышение зарплаты в том числе учёным, к 2018 году заработная плата научных работников должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону. Как рассказал Сергеев, большинство институтов в стране почувствовали увеличение — но оно происходило «пёстро» из-за серьезных различий по средним зарплатам.

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«Если в Москве действительно "двойка" (200% от средней зарплаты по региону) — это очень серьёзные деньги, то в Карачаево-Черкесии это другие деньги. <...> Учёные в регионах, где средняя зарплата невысокая, практически и не почувствовали увеличения. А люди ведут какие-то совместные разработки, и если представить коллектив, часть из которого работает в Москве, а часть в Карачаево-Черкесии, то есть несправедливость, которую учёные ощущают», — отметил глава РАН.

В прошлом году резонанс получила история с жалобой Путину научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. На заседании Совета по науке и образованию учёная рассказала главе государства, что её зарплата составляет 25 000 рублей, хотя средний уровень в Новосибирской области — 39 000 рублей, а ей полагается 79 000 рублей. Тогда Путин поручил Минобрнауки разобраться с проблемой.

По словам главы РАН, несмотря на поручения, разница в заработной плате всё равно чувствуется.

«По-прежнему приходится констатировать, что учёные, выполняющие одну и ту же работу с одними и теми же результатами, которые работают в регионах нашей страны, получают за это меньшую зарплату», — заключил Сергеев.

Он добавил, что Минобрнауки стремится сгладить ситуацию.

Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. В указе об этом говорится, что в ближайшие годы технологические и научные проекты обеспечат финансированием. Также правительство собирается привлекать к этим проектам молодых специалистов.