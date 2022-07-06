Глава РАН пожаловался на крошечные зарплаты ученых

Региональные учёные чувствуют разницу в зарплатах с московскими и ощущают несправедливость по этому поводу, рассказал РБК президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он заявил, что сотрудники, выполняющие одну и ту же работу с одними и теми же результатами, но работающие в регионах, получают за это меньшие деньги, чем жители крупных административных центров. Всё это происходит несмотря на «майские указы» президента 2018 года.
Исходя из «майских указов» президента России Владимира Путина, которые подразумевали повышение зарплаты в том числе учёным, к 2018 году заработная плата научных работников должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону. Как рассказал Сергеев, большинство институтов в стране почувствовали увеличение — но оно происходило «пёстро» из-за серьезных различий по средним зарплатам.
«Если в Москве действительно "двойка" (200% от средней зарплаты по региону) — это очень серьёзные деньги, то в Карачаево-Черкесии это другие деньги. <...> Учёные в регионах, где средняя зарплата невысокая, практически и не почувствовали увеличения. А люди ведут какие-то совместные разработки, и если представить коллектив, часть из которого работает в Москве, а часть в Карачаево-Черкесии, то есть несправедливость, которую учёные ощущают», — отметил глава РАН.
В прошлом году резонанс получила история с жалобой Путину научной сотрудницы Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. На заседании Совета по науке и образованию учёная рассказала главе государства, что её зарплата составляет 25 000 рублей, хотя средний уровень в Новосибирской области — 39 000 рублей, а ей полагается 79 000 рублей. Тогда Путин поручил Минобрнауки разобраться с проблемой.
По словам главы РАН, несмотря на поручения, разница в заработной плате всё равно чувствуется.
«По-прежнему приходится констатировать, что учёные, выполняющие одну и ту же работу с одними и теми же результатами, которые работают в регионах нашей страны, получают за это меньшую зарплату», — заключил Сергеев.
Он добавил, что Минобрнауки стремится сгладить ситуацию.
Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. В указе об этом говорится, что в ближайшие годы технологические и научные проекты обеспечат финансированием. Также правительство собирается привлекать к этим проектам молодых специалистов.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к учёным, кто не чувствует себя в безопасности в России. Он пригласил их переезжать на работу в королевство, чтобы работать в стране, которая «ценит открытость и свободу».