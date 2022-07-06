Ветеринары испугались дефицита лекарств для животных в России

В ветеринарных клиниках начали заканчиваться зарубежные препараты и вакцины для животных. Об этом заявил директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

«Сейчас и правда наблюдаются серьезные проблемы с анестетиками. Мы фиксируем сообщения о нехватке этих препаратов и от ветеринарных региональных управлений, и от ветврачей с разных регионов. Также нарастает нехватка зарубежных вакцин. А в ближайшем будущем мы рискуем и вовсе остаться без них», — рассказал «Известиям» Семен Жаворонков.

Отмечается, что проблема с вакцинами появилась, в частности, из-за изменений в российском законодательстве. С 1 июля производителей обязали размещать вакцинные штаммы на территории РФ для проверки либо препарат будет выводиться из оборота. Многие зарубежные компании отказались идти на эти условия, отметил Жаворонков.