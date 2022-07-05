Умерла бывшая балерина Большого театра Алла Богуславская

Бывшая балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), профессор, заслуженный деятель искусств РФ Алла Богуславская ушла из жизни в возрасте 89 лет, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.
"Скончалась Алла Богуславская", - сказала собеседница агентства.
Как отмечается в сообщении на сайте Большого театра, Алла Георгиевна Богуславская ушла из жизни после продолжительной болезни.
Алла Богуславская родилась 17 ноября 1932 года в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС по специальности "театровед". Работала в Большом театре с 1951 по 1974 год.
"Была одной из ведущих характерных артисток труппы, мастерски умела передавать национальный колорит в танце, зажигательно исполняла цыганские, испанские, русские, грузинские и т.д. танцы в балетном и оперном репертуаре. Была первой исполнительницей партии Бетси в балете "Анна Каренина" Р. Щедрина", - вспоминают коллеги.
В 1974-1989 годах и 2000-х годах преподавала народно-сценический танец в Московском академическом хореографическом училище. В 1997-2002 годах была балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра. Написала ряд работ по теории и практике хореографического искусства, выступала со статьями в периодической печати.
В 1987-1989 годах преподавала в ГИТИСе, с 1992 года - в Академии танца при Новом гуманитарном университете. Известна как создатель первой программы по джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников - Гедиминас Таранда, Галина Степаненко, Геннадий Янин.
Богуславская - лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве (1956), лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957). В 2014 году была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.