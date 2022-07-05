Более 21,7 миллиарда показов рекламы получили социальные проекты и НКО

Суммарный объем показов социальной рекламы на различных площадках в российском сегменте интернета за год составил 21,7 миллиарда. Об этом на заседании комитета ГД по информполитике сообщил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ), исполняющего функцию оператора соцрекламы в интернете с 2021 года, Алексей Гореславский.

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За год с момента принятия закона о квоте на размещение социальной рекламы в интернете было проведено более 120 рекламных кампаний для 63 некоммерческих организаций и государственного сектора.

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Рекламные кампании проводились на всех ключевых интернет-площадках Рунета, среди которых: «Яндекс», «Кинопоиск», VK, ОК, Mail, «Мой мир», Rambler&Co, 2Гис, Avito, СберМаркет, Ozon и многие другие.

«Все крупнейшие площадки работают с нами, предоставляют квоту, размещают социальные кампании. Очень важный аспект – такой объём площадок дает возможность обратиться к 100 процентам аудитории Рунета. Мы все видим, что в рамках изменения медиапространства существенно выросла роль экосистемы Telegram. Соответственно, мы понимаем, что Telegram в значительной степени и есть та компенсированная среда присутствия разных медиа. И, наверно, через шаг социальная реклама должна появиться и в Telegram. Это вопрос проработки и дальнейшего развития», — сказал Алексей Гореславский.

Текущий набор площадок-партнёров дает возможность охватить 100 процентов аудитории Рунета, отметил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.

«Все крупнейшие площадки работают с нами, предоставляют квоту, размещают социальные кампании. Очень важный аспект — такой объем площадок дает возможность обратиться к 100 процентам аудитории Рунета», — подчеркнул он.

В числе рекламодателей выступили благотворительные фонды: «Арифметика добра», «Бумажная птица», «Вера», «Дети бабочки», «Ночлежка», ОРБИ, «Подарок Ангелу», «Старость в Радость» и многие другие. Также социальная реклама размещалась от органов власти и некоммерческих организаций, например: Минздрава, Минтруда, Фонда президентских грантов, АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Российского Красного Креста.

Напомним, 22 апреля 2021 года Государственная Дума приняла законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете, а в июле того же года распоряжением Правительства РФ Единым оператором социальной рекламы в Рунете назначена АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).