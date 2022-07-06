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1 час назад

В России стартовала вторая волна приема детей в первый класс через Госуслуги

ТАССиещё 7

Вторая волна приема заявлений на запись детей в первый класс через портал Госуслуги стартовала в России. Она для тех детей, которые проживают не на закрепленной за школой территорией, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ в среду.

Вторая волна приема детей в первый класс через госуслуги стартовала в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 6 июля на Госуслугах можно подать заявление для записи в 1 класс. Это волна для тех, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории. Ребенка зачислят в школу, если есть свободные места", - говорится в сообщении.

Срок подачи заявлений продлится до 5 сентября этого года. "Уведомление о зачислении придет в личный кабинет после того, как школа издает акт о зачислении ребенка в первый класс", - добавили в Минцифры.

Общество,Органы опеки,Госуслуги,
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