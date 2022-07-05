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22 минуты назад

Россиянам рассказали о сроках запуска поезда Аllegro до Хельсинки

Алиса Селезнёва

Поезда Аllegro, курсировавшие между Хельсинки и Петербургом, не планируют запускать в ближайшее время. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на железнодорожную компанию VR.

Россиянам рассказали о сроках запуска поезда Аllegro до Хельсинки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финской компании отметили, что несмотря на снятие ограничений с обеих сторон границы, движение Аllegro не возобновится.

С 15 июля россияне смогут свободно выезжать в Эстонию, Финляндию и другие страны по суше. Российские власти отменили ограничения, действовавшие с марта 2020 года из-за коронавируса.

В Финляндии также больше не действуют коронавирусные ограничения на въезд.

По данным финских властей, в Петербурге за май-июнь было подано больше восьми тысяч заявок на финские визы. К концу июня общее число заявлений в РФ достигло более 57,2 тысячи - больше, чем за весь прошлый год.

Движение поездов Аllegro прекратилось с 28 марта на фоне санкций.

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