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25 минут назад

«Красу Росгвардии» после скандала наградили медалью

Ura.Ru

Бывшая «Краса Росгвардии», работающая в управлении ведомства по Свердловской области, Анна Храмцова сообщила о получении медали «За отличие в службе» после 13 лет работы. Об этом она написала в социальных сетях. В 2020 году Храмцова оказалась в центре скандала с ведомством, когда выложила в соцсети фотографии с изображением секретных объектов.

«Красу Росгвардии» после скандала наградили медалью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Может, обещанного три года ждут. Кстати, ровно столько времени спустя мне все-таки вручили медаль „За отличие в службе“. Ее выдают тем, кто прослужил 10 лет», — написала Храмцова.

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Она пошутила, что в эти три года медаль носил кто-то вместо нее. Храмцова поделилась фотографией, на которой стоит с наградой.

соцсети

В 2019 году Храмцова выиграла конкурс красоты среди девушек-силовиков и стал считаться «Красой Росгвардии». В 2020 году Храмцову уволили из Росгвардии после публикаций в соцсетях. Позднее суд признал увольнение незаконным и восстановил девушку на службе. Кроме этого, она должна была получить около 250 тысяч рублей компенсации.

Общество,Росгвардия,
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