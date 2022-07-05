Всего 3% россиян довольны своим весом

Согласно результатам исследования, проведенного медицинской компаний «Инвитро», 85,5% молодых россиян не устраивает собственный вес: хотели бы значительно похудеть 57% опрошенных, незначительно – 27,8%, дефицит массы тела отметили 0,7% и только 3,3% оказались полностью довольны своей формой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.
В опросе приняли участие более 4600 россиян в возрасте 26-35 лет.
Почти половина опрошенных (49,1%) признали лишний вес как личной, так и социальной проблемой. 52,6% пытались снизить вес самостоятельно, к диетологам, эндокринологам и другим специалистам обращались 15,3%.
Среди желавших избавиться от лишнего веса или набрать массу правильно питаться или соблюдать диету старались 43,4%. Более половины использовали для контроля массы тела мобильные приложения. При этом 28,6% респондентов признались, что за последние три года так и не достигли желаемого результата, а основной проблемой обозначили нехватку мотивации и самоорганизации.
«Снизить вес эффективно и надолго самостоятельными усилиями удается единицам. К тому же в части случаев ожирение носит вторичный характер, является следствием другого заболевания, в таких случаях самостоятельные действия человека без помощи врача будут неэффективны. Поэтому в любом случае рекомендуется обратиться в врачу-эндокринологу, если вы серьезно задумались о проблеме повышенного веса. При избытке веса в рамках лабораторной диагностики рекомендуется оценить общий анализ крови, уровень глюкозы, холестерина крови и его фракций, показатели функции печени, уровень гормонов щитовидной железы и при наличии показаний – других гормонов», — отметил врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.