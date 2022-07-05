После распродажи для сотрудников сети мебельных магазинов IKEA на складах не осталось товара. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал один из работников компании.

«Да ничего не осталось по факту. Забрали все во время распродажи для сотрудников», – заявил мужчина.

Сегодня на сайте IKEA стартовала распродажа для рядовых граждан. Однако в первые же минуты акции онлайн-магазин ритейлера столкнулся с техническими сбоями. Покупатели сообщают о невозможности зарегистрироваться или авторизироваться на сайте, а также отправить товар в корзину.