Лето – лучшая пора для отдыха и единственное время в России, когда можно позагорать на пляже. Из года в год миллионы людей устремляются к водоемам в поисках спасения от июльской жары. Кто-то едет на юг на курорты Черного моря, кто-то предпочитает отдыхать за городом, а кто-то отправляется за загаром на городские пляжи и в парки.

Сейчас принято с ностальгией вспоминать советскую эпоху, ведь тогда не было ни смартфонов, ни компьютеров, ни интернета, которые отвлекают от дел.

Отдыхающие играли в волейбол, бадминтон, баскетбол, теннис, катались на водных лыжах и катамаранах. Люди были гораздо свободнее – познакомиться и завязать отношения было проще всего, здесь все были настроены на отдых и развлечения.

Что уж говорить, о советских курортных романах ходили легенды, многие из которых, отразились потом в кинематографе.