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1 час назад

Курортные романы и развлечения: как отдыхали на пляжах в СССР

Александр Котлеткин

Лето – лучшая пора для отдыха и единственное время в России, когда можно позагорать на пляже. Из года в год миллионы людей устремляются к водоемам в поисках спасения от июльской жары. Кто-то едет на юг на курорты Черного моря, кто-то предпочитает отдыхать за городом, а кто-то отправляется за загаром на городские пляжи и в парки.

1/17 Курортный сезон в Крыму, 1963 год
Фото: РИА Новости
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2/17 Воспитательница детского санатория "Жемчужина России" читает детям книгу на пляже, 1979 год
Фото: РИА Новости
3/17 Морской царь в окружении своей свиты на Дне Нептуна. Пляж в городе Сочи, 1970 год
Фото: РИА Новости
4/17 Отдыхающие на пляже пансионата в Пицунде, 1982 год
Фото: РИА Новости
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5/17 Отдыхающие на пляже в сцене из фильма "Течет Волга", 1962 год
Фото: РИА Новости
6/17 Шахматисты-любители на пляже в Подмосковье, 1967 год
Фото: РИА Новости
7/17 Двое на Рижском взморье, 1966 год
Фото: РИА Новости
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8/17 Городской пляж в Сочи, 1970 год
Фото: РИА Новости
9/17 Отдых на пляже, 1966 год
Фото: РИА Новости
10/17 Девушки на пляже в Сухуми, 1969 год
Фото: РИА Новости
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11/17 Студентка Горьковского (Нижегородского) медицинского института Надежда Сивачева на пляже, 1970 год
Фото: РИА Новости
12/17 Отдыхающие загорают на пляже межколхозного санатория "Тихий Дон", 1970 год
Фото: РИА Новости
13/17 Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1963 год
Фото: РИА Новости
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14/17 Город Ялта на черноморском побережье Крымского полуострова, 1965 год
Фото: РИА Новости
15/17 Девушки на камне на пляже в Одессе, 1971 год
Фото: РИА Новости
16/17 Латвийская ССР. Отдых на рижском взморье, 1960 год
Фото: РИА Новости
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17/17 Эстонская ССР. Курортный город Пярну, 1961 год
Фото: РИА Новости

Сейчас принято с ностальгией вспоминать советскую эпоху, ведь тогда не было ни смартфонов, ни компьютеров, ни интернета, которые отвлекают от дел.

Отдыхающие играли в волейбол, бадминтон, баскетбол, теннис, катались на водных лыжах и катамаранах. Люди были гораздо свободнее – познакомиться и завязать отношения было проще всего, здесь все были настроены на отдых и развлечения.

Что уж говорить, о советских курортных романах ходили легенды, многие из которых, отразились потом в кинематографе.

Мы решили вспомнить, как отдыхали летом советские граждане и чем отличался пляжный отдых в СССР от современного – в галерее «Рамблера»

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