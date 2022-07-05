Песков прокомментировал инициативу о переименовании Калининграда

Кремль не в курсе предложения переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край, и пока не сформулировал позицию на данный счет. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, в Кремле не в курсе. Это новая инициатива, у нас никакой позиции по этому вопросу нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отказался дать личную оценку этой идее, пояснив, что в данном случае он не может высказывать собственное мнение.