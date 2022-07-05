Песков прокомментировал инициативу о переименовании Калининграда

Кремль не в курсе предложения переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край, и пока не сформулировал позицию на данный счет. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в Кремле не в курсе. Это новая инициатива, у нас никакой позиции по этому вопросу нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков отказался дать личную оценку этой идее, пояснив, что в данном случае он не может высказывать собственное мнение.
Ранее с такой идеей выступил лидер партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов. Он предложил "переименовать Калининград и повысить статус области". Так, по мнению политика, новыми наименованиями могли бы стать "Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край". Однако, как считает Миронов, решать этот вопрос должны жители региона.