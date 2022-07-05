Пока вы спали: новые обвинения Пентагона и война скидок с Россией

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Фото: Reuters Reuters

Пентагон выступил с новыми обвинениями в адрес России

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Глава центрального командования ВС США Майкл Курила заявил, что в последнее время поведение российский военных в Сирии носит «провокационный и конфронтационный характер». При этом он подчеркнул, что США не хотят столкновений, но «готовы сорваться с поводка, когда придет время», пишет «Коммерсант».

В свою очередь спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев назвал США «основным дестабилизирующим фактором на юге Сирии» и отметил, что американцы используют Эт-Танф для подготовки радикальных боевиков, «ставя им задания для проведения терактов на территории страны».

Эпоха дешевой авиации подошла к концу

Рост цен на нефть привел к пересмотру авиакомпаниями стоимости авиабилетов. Китайские авиаперевозчики в пятый раз с февраля увеличивают топливную надбавку в билетах, а в США за первое полугодие рост цен на перелеты составил 33%. Об этом пишут «Известия».

В Европе еще можно найти дешевые авиабилеты по 9 евро, но и там ситуация стремительно меняется и традиционные летние направления, например, из Лондона в Аликанте, стоят в три раза дороже, чем в прошлом году. Эксперты связывают рост цен с резким подорожанием авиатоплива, большим спросом на перелеты после пандемии и давлением «зеленых».

Иран начал войну скидок с Россией

После того, как Россия заметно нарастила поставки сырья в Китай, Иран вынужден увеличивать размер дисконта на экспортируемую нефть на ключевом для обеих стран рынке. Об этом пишет «Независимая газета».

Так, по данным аналитиков, сорта иранской нефти Iranian Light и Iranian Heavy продаются сейчас примерно на 10 долларов за баррель дешевле фьючерсов на марку Brent. До начала украинского кризиса дисконт составлял 4–5 долларов за баррель. При этом на конец июня дисконт Urals к Brent составлял 34,59 доллар за баррель, а до начала спецоперации он не превышал 5 долларов.

Узбекистан напугала перспектива лишиться половины страны

Попытки властей упразднить автономию Каракалпакии обернулись вооруженным бунтом, гибелью людей и перспективой лишиться автономной области, которая занимает почти половину территории Узбекистана. Что происходит в среднеазиатской республике, разбирался «Взгляд».

Причиной столкновений стало решение Ташкента внести поправки в Конституцию, убрав оттуда упоминание о каракалпакском суверенитете и праве на отделение по результатом референдума. Президент Узбекистана Шевкат Мирзиёев лично прибыл в Нукус через сутки после начала протестов, предложил отказаться от поправок и уладил причину конфликта. Однако у Средней Азии остается социальная основа для того, чтобы при неблагоприятном стечении обстоятельств «скатиться в мясорубку» по примеру Балкан, подчеркивает издание.

Варшава и Киев объединились для разорения Брюсселя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что после присоединения к Евросоюзу Киев намерен объединиться с Варшавой, чтобы реформировать сообщество в нужном им направлении и получать большое количество дотаций. Об этом пишет «Взгляд».