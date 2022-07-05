Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Все остальные аэропорты России работают штатно.
Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, что впервые ограничения ввели 24 февраля, после начала спецоперации РФ на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались. Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что отмена полетов на юг России продлится до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине. Он отметил, что такое решение необходимо для безопасности пассажиров.