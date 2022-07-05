Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили

Напомним, что впервые ограничения ввели 24 февраля, после начала спецоперации РФ на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались. Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что отмена полетов на юг России продлится до тех пор, пока не закончатся боевые действия на Украине. Он отметил, что такое решение необходимо для безопасности пассажиров.