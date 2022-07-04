В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Юристы предупредили о штрафе в 100 тысяч за установку новых окон

Илья Родин

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что за незаконное переустройство квартиры может быть выписан крупный штраф. По ее словам, его могут назначить, в том числе, и за замену выходящего на фасад дома оконного блока. Об этом пишет агентство «Прайм».

Россиян предупредили о штрафе за установку новых окон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мария Спиридонова уточнила, что инициатором проверки здания в большинстве случае выступает управляющая компания. Именно на ней лежит ответственность за сохранность дома, его внешний вид. При обнаружении нарушений она обязана принимать соответствующие меры, выписывать предписания об устранении незаконных изменений, либо договариваться с собственниками жилья напрямую.

Раскрыт размер штрафа за переделку балкона

По словам юриста, в том случае, если требования компании будут проигнорированы, в действие может вступить жилинспекция и наложить штраф. Также против владельцев квартиры может быть подан иск «о приведении в первоначальное положение» .

Спиридонова отметила, что смена оконных блоков чревата последствиями в основном в тех случаях, когда здание представляет собой историческую ценность. Фасады таких домов находятся под постоянным контролем. По ее данным, штраф за самовольную замену окна в старинном особняке может достигать 100 тыс. рублей.

Она подчеркнула, что проблема может возникнуть и у хозяев квартир в новых домах. К примеру, с них могут взыскать денежные средства, если цвет новых оконных рам не будет совпадать с так называемым «колористическим паспортом» здания.

Общество,Мария Спиридонова,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители