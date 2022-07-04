Россиян предупредили о штрафе за установку новых окон

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что за незаконное переустройство квартиры может быть выписан крупный штраф. По ее словам, его могут назначить, в том числе, и за замену выходящего на фасад дома оконного блока. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Мария Спиридонова уточнила, что инициатором проверки здания в большинстве случае выступает управляющая компания. Именно на ней лежит ответственность за сохранность дома, его внешний вид. При обнаружении нарушений она обязана принимать соответствующие меры, выписывать предписания об устранении незаконных изменений, либо договариваться с собственниками жилья напрямую.

По словам юриста, в том случае, если требования компании будут проигнорированы, в действие может вступить жилинспекция и наложить штраф. Также против владельцев квартиры может быть подан иск «о приведении в первоначальное положение» .

Спиридонова отметила, что смена оконных блоков чревата последствиями в основном в тех случаях, когда здание представляет собой историческую ценность. Фасады таких домов находятся под постоянным контролем. По ее данным, штраф за самовольную замену окна в старинном особняке может достигать 100 тыс. рублей.