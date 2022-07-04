В МГУ начнется подготовка специалистов по противодействию «оранжевым революциям»

На официальном портале МГУ появились новые программы магистрата: «Информационные и гибридные войны» и «Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций». На них собираются готовить специалистов в области противодействия современным информационным, гибридным, торговым войнам и цветным революциям.
В каждую группу предполагается набрать по 20 студентов. Отмечается, что бюджетных мест не будет, обучать будущих специалистов планируется на платной основе.
Возглавит курс профессор политологии МГУ Андрей Манойло. Он до 2018 года был участником научного совета при Совбезе России, а также являлся организатором «партийных школ» «Единой России».