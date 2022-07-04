В МГУ начнется подготовка специалистов по противодействию «оранжевым революциям»

На официальном портале МГУ появились новые программы магистрата: «Информационные и гибридные войны» и «Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций». На них собираются готовить специалистов в области противодействия современным информационным, гибридным, торговым войнам и цветным революциям.

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В каждую группу предполагается набрать по 20 студентов. Отмечается, что бюджетных мест не будет, обучать будущих специалистов планируется на платной основе.